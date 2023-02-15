В Госдуме объяснили неэффективность системы накопления капитала для детей

Депутат в беседе с журналистами «Ленты.ру» уточнила, что маткапитал является более эффективным, чем государственная программа накопления капитала для детей, которую планируется запустить в 2024 году в Казахстане. По ее мнению, в условиях возможной экономической нестабильности дети должны получать помощь прямо сейчас, а не по достижении 18 лет.