В Госдуме объяснили неэффективность системы накопления капитала для детей

Инициатива по созданию накопительных счетов для детей в России не принесет реальной пользы, так как в стране действует программа материнского капитала, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат в беседе с журналистами «Ленты.ру» уточнила, что маткапитал является более эффективным, чем государственная программа накопления капитала для детей, которую планируется запустить в 2024 году в Казахстане. По ее мнению, в условиях возможной экономической нестабильности дети должны получать помощь прямо сейчас, а не по достижении 18 лет.
Бессараб также добавила, что действующая с 2007 года в России программа постоянно работает и развивается. Она помогла тысячам граждан приобрести свое первое жилье.
Вице-министр финансов Казахстана Даурен Темирбеков ранее объявил, что теперь на каждого рожденного гражданина страны будет открываться накопительный счет, сообщает портал INFOX. Средства будут поступать из Национального фонда республики, который пополняется за счет сырьевого сектора.