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В СПЧ напомнили, что Конституция не предусматривает лишения иноагентов гражданства РФ

Общество
В СПЧ напомнили, что Конституция не предусматривает лишения иноагентов гражданства РФ

Конституция не предусматривает лишения иностранных агентов российского гражданства, заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Основной закон не предполагает лишения гражданства РФ иноагентов, кем бы они ни были. Чтобы принять такой закон, необходимо вносить поправки в Конституцию, рассказал Фадеев в комментарии «Интерфаксу».

При этом лишение иностранца российского паспорта, приобретенного во взрослом возрасте с нарушением законодательства, возможно. Однако для этого потребуется соответствующее решение суда, подчеркнул глава СПЧ.
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