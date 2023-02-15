Госдума перенесла пленарное заседание с 21 на 22 февраля

Напомним, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировали решение провести заседание нижней палаты парламента 22 февраля. По ее словам, правительство обратилось с просьбой принять некоторые законы до 1 марта. По этой причине было решено организовать внеплановое заседание 22 февраля.