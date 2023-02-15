Госдума перенесла пленарное заседание с 21 на 22 февраля

Госдума России приняла решение перенести заседание, которое запланировано на 21 февраля. Об этом сказано в проекте постановления.
Согласно полученной информации, пленарное заседание должно было состояться 21 февраля. Однако его перенесли на утро 22 февраля.
Напомним, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировали решение провести заседание нижней палаты парламента 22 февраля. По ее словам, правительство обратилось с просьбой принять некоторые законы до 1 марта. По этой причине было решено организовать внеплановое заседание 22 февраля.