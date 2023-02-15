Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В СФ одобрили введение штрафов для владельцев сайтов без аналитических программ

Политика
В СФ одобрили введение штрафов для владельцев сайтов без аналитических программ

Совет Федерации одобрил закон о введении наказаний для владельцев Интернет-сайтов за отказ от установки программ для анализа гостей порталов.

В соответствии с законопроектом лицам, владеющим сайтами и не исполняющими обязанности по установке требуемого аналитического ПО, будут выписываться штрафы в размере до 30 тыс. рублей для физических лиц и до полумиллиона рублей для юридических лиц.

Повторное нарушение правил приведет к штрафам для граждан до 100 тысяч рублей, а для организаций — до 1 млн рублей. В СФ отметили, что новые правила касаются только крупных информационных сайтов, таких как порталов информационных агентств, федеральных ТВ, социальных сетей и Интернет-кинотеатров.
совет федерации совет федерации россии Совет Федерации интернет сайты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду