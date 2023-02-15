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Первый министр Шотландии Стерджен покинула свой пост

Политика
Первый министр Шотландии Стерджен покинула свой пост

Шотландский министр Никола Стерджен подала в отставку. Она занимала этот пост с 2014 года.

Первый министр Шотландии покинула свой пост после восьми лет работы. Об этом рассказали журналисты.

Отмечается, что Стерджен стала первой женщиной в должности первого министра. Именно она планировала провести референдум об отделении Шотландии от Британии. Другие детали ухода Стерджен пока не приводятся.

Ранее стало известно о намерении Шотландии провести процедуру по обретению независимости. Однако британский суд решил, что власти страны не могут провести референдум без разрешения Лондона.
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