Ndjoni Sango: миссия ООН в ЦАР пользуется услугами французских наемников

Банги, 15 февраля. Служба безопасности столичного аэропорта ЦАР арестовала гражданина Франции, который прибыл в республику по контракту с многопрофильной комплексной миссией ООН (МИНУСКА). Об этом сообщили журналисты новостного агентства Ndjoni Sango.
При досмотре личных вещей представителя МИНУСКА стражи порядка обнаружили удостоверение сотрудника частной военной компании бывшей метрополии. Кроме того, в паспорте задержанного были найдены визы из многих африканских и ближневосточных стран.
Служба безопасности также отыскала документы, которые подтвердили его работу в Саудовской Аравии в качестве наемника. По словам журналистов издания, все эти факты указывают на то, что многопрофильная комплексная миссия ООН официально заключает контракты с членами французских ЧВК.
Ранее полиция Центральноафриканской Республики арестовала двух граждан бывшей метрополии за нарушение визового режима. Задержанные не имели при себе никаких удостоверений личности, кроме бумаг, согласно которым они прибыли в страну якобы для помощи МИНУСКА.
Представители новостного агентства Le Potentiel Centrafricain отметили, что эти французы не в первый раз посещают ЦАР. В 2013 году они принимали участие в операции «Сангарис» на территории государства.