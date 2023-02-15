Ndjoni Sango: миссия ООН в ЦАР пользуется услугами французских наемников

Служба безопасности также отыскала документы, которые подтвердили его работу в Саудовской Аравии в качестве наемника. По словам журналистов издания, все эти факты указывают на то, что многопрофильная комплексная миссия ООН официально заключает контракты с членами французских ЧВК.