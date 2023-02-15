В Госдуме сообщили об обходе антироссийских санкций другими странами

В дополнение к своим словам депутат припомнил опыт Советского союза, когда политики СССР пытались закупать товары у заграничных стран в период, когда последние отказывались его продавать. Однако даже тогда можно было найти выход, не говоря уже о сегодняшнем дне, где, по словам Арефьева, «в капиталистическом мире особой дружбы нет».