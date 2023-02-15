В Госдуме сообщили об обходе антироссийских санкций другими странами

В Комитете Госдумы по экономической политике заявили, что несмотря на антироссийские санкции, бизнесмены разных стран будут вынуждены искать их обходы.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев считает, что санкции против России не смогу помешать международной торговле. Это связано с тем, что бизнес может существовать вне политики и не захочет терять свои устоявшиеся связи с Россией и ее компаниями.
Арефьев также отметил, что исход обхода антироссийских санкций неизбежен, так как этому есть подтверждение. Таким доказательством стали зарубежные бренды, которые после введения запретов начали работать под другими названиями, но из России не ушли.
В дополнение к своим словам депутат припомнил опыт Советского союза, когда политики СССР пытались закупать товары у заграничных стран в период, когда последние отказывались его продавать. Однако даже тогда можно было найти выход, не говоря уже о сегодняшнем дне, где, по словам Арефьева, «в капиталистическом мире особой дружбы нет».