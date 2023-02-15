Жестокий игроман зарезал собаку во время ссоры с девушкой в Ленобласти

Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя Ленобласти. Поводом стало убийство собаки, сообщил Telegram-канал Mash.
Пес жил у влюбленных четыре года. Однажды мужчина и его сожительница поссорились. Злоумышленник набросился на девушку. Собака громко залаяла.
Мужчина пришел в ярость от реакции питомца. Он схватил нож и расправился с животным, после чего положил труп в мешок и отнес на балкон.
Девушка не стала звонить в полицию, а сообщила обо всем приятелю. Именно он рассказал о случившемся силовикам, когда знакомая перестала выходить на контакт.
Известно, что живодер является поклонником жестокого компьютерного «шутера».