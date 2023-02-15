Концерты Артура Пирожкова в Краснодаре и Ростове-на-Дону перенесли на осень

Комик Александр Ревва, известный также как певец Артур Пирожков, не выступит в Ростове-на-Дону и Краснодаре в запланированные даты. Концерты артиста перенесли на осень.
Пирожков должен был выйти на сцену в Ростове-на-Дону 15 февраля, а в Краснодаре — 16 февраля. Однако комик написал в соцсетях, что выступления перенесли.
Певец объяснил изменения техническими причинами, которые от него не зависят. По словам Ревы, ему безумно жаль. Комик восхитился зрителями, которые не сдавали билеты более двух лет и продолжали ждать его приезда.
«Организаторы переносили уже четыре раза эти концерты из-за пандемии. И тут снова очередной перенос на осень 2023 года», — написал Пирожков.
Исполнитель добавил, что организаторы объявят новые даты выступлений в ближайшие дни. Все купленные билеты продолжат действовать, уточнил певец. Если новые даты не подойдут, билеты можно сдать и получить деньги обратно, отметил артист.
Напомним, СМИ писали, что Ревва на время перебрался в Испанию, но теперь вернулся в Россию. Комика и его жену заметили на премьере мелодрамы «Непослушная» в Москве, при этом позировать перед фотографами и общаться с журналистами Пирожков отказался.