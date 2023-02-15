Концерты Артура Пирожкова в Краснодаре и Ростове-на-Дону перенесли на осень

Напомним, СМИ писали, что Ревва на время перебрался в Испанию, но теперь вернулся в Россию. Комика и его жену заметили на премьере мелодрамы «Непослушная» в Москве, при этом позировать перед фотографами и общаться с журналистами Пирожков отказался.