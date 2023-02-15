Обломки самолета Су-24М Антонова и Никишина доставили с поля боя в память об их подвиге

Обломки бомбардировщика Су-24М из авиационного крыла ЧВК «Вагнер», на котором свой последний боевой вылет совершили героически погибшие пилоты Александр Антонов и Владимир Никишин, был вывезен с поля боя.
В начале декабря экипаж Су-24М с бортовым номером RF-93798 выполнял задачу под Бахмутом. Авианаводчик сообщил пилотам о подходе большой бронетанковой колонны ВСУ к позициям «вагнеровцев» в районе Клещеевки.
Летчики приняли решение помочь товарищам, но для этого нужно было выполнить маневр с заходом за линию боевого соприкосновения. Тогда же в них попала зенитная ракета противника. Однако экипаж не растерялся и принял мужественное решение направить машину в скопление техники противника. Благодаря этому контрнаступление ВСУ удалось сорвать.
В конце декабря Антонова и Никишина похоронили в их родных городах со всеми подобающими почестями. Посмертно они награждены званиями Героев России.
Останки же самолета удалось эвакуировать только недавно, когда «музыканты» отбили Клещеевку и ее окрестности. Как рассказал бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК «Вагнер», это было нужно сделать, несмотря на все риски, чтобы почтить память пилотов.
«Достали из-под Клещеевки останки нашего самолета, которым управляли погибшие пилоты Антонов и Никишин. Борт номер RF-93798. Парни героически выполнили задачу, отработали, и упали на территории противника, протаранив колонну вражеской техники. Вот настало время отдать им память и дань уважения. Ребята, несмотря на тяжелую обстановку и бои, смогли достать и вывезти в безопасное место этот борт», — сказал он.
Также на встрече присутствовали пилоты СУ-24, подбитого на днях ВСУ во время выполнения боевой задачи над Бахмутом. Им удалось посадить горящую машину на аэродром, и сейчас она находится в ремонте. Ранее, 6 февраля, Евгений Пригожин совершил боевой вылет на этом же самолете, и вызвал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль.