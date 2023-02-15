Обломки самолета Су-24М Антонова и Никишина доставили с поля боя в память об их подвиге

Также на встрече присутствовали пилоты СУ-24, подбитого на днях ВСУ во время выполнения боевой задачи над Бахмутом. Им удалось посадить горящую машину на аэродром, и сейчас она находится в ремонте. Ранее, 6 февраля, Евгений Пригожин совершил боевой вылет на этом же самолете, и вызвал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль.