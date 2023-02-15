Стало известно, кто привозит и создает спектакли с бежавшими из России актерами

В Петербурге очередная отмена спектакля, в котором должны были принимать участие актеры, неоднократно отзывавшиеся негативно о России и ее гражданах. В данном случае «Эйнштейн и Маргарита». 14 февраля стало известно, что спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым на площадке «Балтийского дома» не состоится ни 14, ни 15 февраля. ФАН решил выяснить, кто же создает эти антрепризные постановки и кто их привозит в Петербург.
Если верить официальным источникам, то постановка принадлежит некому независимому московскому театру с говорящим названием ENTRACTE (не путать с одноименным театральным клубом из Екатеринбурга»). Помимо «Эйнштейн и Маргарита» ему же принадлежат спектакли «Мой внук Вениамин» с Ахеджаковой и «Утро-вечер» с Хаматовой. По словам источника, в театре, причины отмены они не знают. Им также, как и зрителям, сказали в «Балтийском доме», что спектакль не состоится «по техническим причинам. К самому театру есть вопросы. На официальном сайте указано юридическое лицо ООО «Антракт» с ИНН 660011223344. Вот тут сразу данный театр вызывает подозрения, если ООО, то это юридическое лицо. Однако ИНН с 12 цифрами – значит, принадлежит физическому лицу. Причем зарегистрированному, судя по первым цифрам в Управлении ФНС России по Свердловской области, а не Москве, как себя позиционирует театр на официальном сайте.
Но в Петербург сам театр спектакль не привозил, площадку для «Эйнштейна и Маргариты» арендовал ИП Брель Сергей Григорьевич. Тот же самый, чье агентство «Брель креатив групп» везло спектакль с Ахеджаковой в Петербург. Уроженец Беларуси Брель привозит вообще много антрепризных спектаклей, и, возможно, больше не захотел связывать свое имя и название фирмы с актерами, которые постоянном ругают Россию и своих же зрителей.
Ранее стало известно, что единственный спектакль с Лией Ахеджаковой в «Современнике» временно «заморожен».