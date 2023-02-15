Экспорт нефти с шельфового месторождения Кариш стал первым в истории Израиля

Вышеуказанное месторождение является газовым, однако продажа нефти позволяет эксплуатирующей компании сдерживать цены на голубое топлива внутри страны. Его ускоренная разработка стала возможной после того, как в осенью прошлого года Израиль и Ливан договорились о демаркации морской границы.