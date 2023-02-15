Экспорт нефти с шельфового месторождения Кариш стал первым в истории Израиля

Израиль впервые в истории государства начал продажу нефти. Страна отгрузила первую партию черного золота с месторождения Кариш, сообщает издание Financial Times.
Журналисты портала уточнили, что ранее израильские власти серьезно зависели от импорта нефти и газа, но теперь стали экспортером. Этому факту поспособствовала разработка месторождений в Восточном Средиземноморье.
Танкер Seliger класса Aframax, который способен перевозить до 700 тыс. баррелей нефти, был загружен на платформе Energean, работающей на системе скважин Кариш. Покупателем стал крупнейший в мире независимый отраслевой трейдер Vitol.
Вышеуказанное месторождение является газовым, однако продажа нефти позволяет эксплуатирующей компании сдерживать цены на голубое топлива внутри страны. Его ускоренная разработка стала возможной после того, как в осенью прошлого года Израиль и Ливан договорились о демаркации морской границы.