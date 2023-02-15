В Москве пьяный мужчина домогался 14-летней девочки в костюме ежа

Правоохранители задержали нетрезвого жителя Москвы. Мужчина может попасть под статью за домогательства 14-летней девочки, сообщил Telegram-канал Baza.
По словам задержанного, он увидел промоутера в костюме ежа. Мужчина признался, что перед этим употребил «мерзкий вид пива». Нетрезвый гражданин посчитал, что огромный еж махал руками, потому что хотел побороться.
В дальнейшем гражданин увидел в костюме ухоженные женские руки. Злоумышленник попытался их поцеловать, затем начал делать грязные предложения. Мужчина поинтересовался, сколько девушке лет, и был обескуражен ответом о 14-летнем возрасте. В ту же секунду его задержал прохожий и отвел к полицейским.