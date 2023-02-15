В Москве пьяный мужчина домогался 14-летней девочки в костюме ежа

В дальнейшем гражданин увидел в костюме ухоженные женские руки. Злоумышленник попытался их поцеловать, затем начал делать грязные предложения. Мужчина поинтересовался, сколько девушке лет, и был обескуражен ответом о 14-летнем возрасте. В ту же секунду его задержал прохожий и отвел к полицейским.