Депутат ДНР Тельных в интервью ФАН: о «ждунах», контроле над СМИ и зарплатах в Мариуполе

— Мы занимаемся, в том числе гуманитарными вопросами, поэтому я в курсе некоторых тем. Вот, журналисты и блогеры частенько рассказывают, мол привезли военным необходимую одежду, обувь, квадрокоптеры, без которых на поле боя не обойтись. И в каких-то случаях это преподносится так, будто подразделения пусты и армейцам ничего не додается. А на самом деле поставки есть, но это расходные материалы. Тот же коптер — расходник: сегодня вернулся с разведки, завтра нет. И да, его нужно покупать и поставлять, и это делается, но в момент его не заместить. То же самое с одеждой и обувью — кому на полгода хватает, а у кого и за неделю истреплется. Когда зарплата у военного была около 15 тысяч, мы могли кинуть клич, что надо срочно ребятам форму купить. Но сейчас денежное довольствие выросло в разы и я не могу сказать, что в случае чего военнослужащий не может купить себе комплект термобелья или ботинок. Что он должен сидеть босой и ждать гуманитарную помощь. Это неправильно. Тем более в Донецке полно магазинов с военной одеждой, обувью и прочим.