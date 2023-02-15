Депутат ДНР Тельных в интервью ФАН: о «ждунах», контроле над СМИ и зарплатах в Мариуполе

Новые регионы России, несмотря на сложную прифронтовую ситуацию, продолжают жить и развиваться. Донецкие предприятия участвуют в крупных государственных тендерах, а отстраивающийся вновь Мариуполь привлекает рабочие руки со всего Донбасса. Сколько получают мариупольские строители и почему власти ДНР убеждены, что после обучения в столичных вузах донецкая молодежь вернется домой, в интервью ФАН рассказал депутат Народного совета ДНР, член комитета НС по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Сергей Тельных.
В ходе беседы с корреспондентом ФАН политик также объяснил, почему в ДНР приходится принимать особые законы и осуществлять жесткий контроль за СМИ и соцсетями.
— Известно, что Ясиноватский машиностроительный завод принимал участие в тендере на поставку горнопроходческих щитов и другого оборудования для строительства петербургского метро. Сейчас идет речь о создании в ДНР и ЛНР совместного промышленного кластера по производству лифтов, что весьма актуально для нашей страны в условиях санкций. Как вы оцениваете реальный потенциал ДНР в части обеспечения других регионов России различным оборудованием и товарами?
— Мы обладаем большим потенциалом. Донбасс всегда был очень развитым в плане промышленности регионом. Но этот конфликт, который тянется с 2014 года, остановил его развитие. Наверное, я бы даже сказал, отбросил назад. Очень много специалистов за эти годы просто разъехались, в том числе переехали в РФ. Но, если у нас будут созданы нормальные условия, если жизнь наладится, а заводы начнут получать контракты, специалистам не будет смысла арендовать квартиру где-то в Москве или других крупных городах. Я уверен, эти люди с удовольствием вернутся домой, на свои предприятия. Потому что все-таки родной край он всегда остается родным. Люди действительно готовы возвращаться.
Не секрет, что сейчас многие отправили свои семьи в эвакуацию в другие регионы России, а сами остаются в ДНР. Я тоже в их числе. Решение это обусловлено тем, что от моего дома до печально известной Марьинки, где до сих пор сидят ВСУ, по прямой около 12 километров. Конечно, никто не хочет подвергать такой опасности детей и близких, поэтому ждем завершения боевых действий.
— А как дело обстоит с молодежью? Выпускники донецких школ сейчас активно поступают в московские и петербургские вузы, думаете, они тоже после окончания обучения вернутся на родную землю? Не боитесь, что столичная жизнь им покажется привлекательней?
— Я надеюсь на их возвращение. Знаете, тут есть очень много факторов. Во-первых, попробуй в Петербурге или в Москве найти достойное место работы — конкуренция колоссальная. А у нас сейчас очень достойная зарплата. По Донецку она чуть меньше, а вот в Мариуполе гораздо выше средней. Мариуполь сейчас восстанавливается очень быстрыми темпами. Изначально все подрядные организации привозили сюда своих специалистов. Но, например, приехавшему строителю и зарплату надо выдать, и командировочные, и жилье оплатить — в итоге получается как минимум двойной оклад. Поняли, что тех же строителей проще набирать из местных. Поэтому сейчас 80 000 рублей в месяц для строителей в Мариуполе — это далеко не предел, средняя зарплата. За такие деньги работать туда едут люди из Донецка, Горловки и других городов. Когда закончатся боевые действия и снаряды уже не будут долетать до Донецка, думаю, что там будет то же самое. Восстановление Донецка закреплено за Москвой, поэтому как только начнут восстанавливать дома, дороги, предприятия будут рабочие места с достойной оплатой.
Есть и еще один момент. Когда происходит становление предприятия молодому специалисту открыта большая дорога, есть реальный шанс для карьерного роста. Это не сравнить с тем, когда ты уже попадаешь на завод, где все хорошие места уже заняты и между сотрудниками есть высокая конкуренция. Там надо лбом, тараном идти, а на новом производстве тебе дают все сразу — иди бери, сколько вытянешь.
— Я так понимаю, в новых регионах есть определенный дефицит чиновников и сотрудников ведомств. Из-за многочисленных терактов против них люди боятся работать на, как выражается Киев, на «оккупантов».
— К Донецкой Народной Республике это не относится, теракты чаще совершались в Запорожской и Херсонской областях. Донецк всегда был обособленным: он жил своей жизнью. А вот территории Херсонской и Запорожской областей были подконтрольны Украине. Люди, наверное, просто на себе прочувствовали все эту проблематику выбора и медийную атаку украинской пропаганды. С ними теперь надо очень долго работать, отматывать все это назад, к нормальному понимаю ситуации. Именно там очень много «спящих» и «ждущих» людей, которые надеются, что Украина вернется. Поэтому ситуация сложная.
— Но, извините, а чего они ждут? Им что так хорошо при Украине жилось? Гривны с неба сыпались?
— Нет, конечно, им просто очень хорошо промыли мозги. Поэтому вместо слова «здравствуйте», вполне можно услышать бандеровское приветствие. Все кричат «слава», а кому слава, каким героям, за что — не понимают. А это же пропаганда нацизма, нацистские лозунги.
— Если говорить об информационной политике, есть какая-то статистика: сколько СМИ сейчас работает на территории ДНР, есть ли частные каналы, на какие средства они существуют?
— Кто получил аккредитацию, тот и работает. Самый главный — это Первый республиканский телеканал, есть еще несколько радиостанций, чуть больше полутора десятка изданий. Телеканалы у нас все государственные. Республиканский объединяет в себе подразделения «Горловка-ТВ» и «Мариуполь 24». Есть еще телеканалы «Юнион», «Оплот-ТВ», «Новороссия-ТВ» — у каждого своя специфика. Например, «Новороссия-ТВ» делает упор на политику, там разные ток-шоу с гостями, аналитика и прочее. «Оплот-ТВ» выдает новостной и развлекательный контент. Мы изначально взяли все телеканалы под республиканский контроль, чтобы была возможность ограничить украинскую пропаганду и не допустить ее распространения.
— Как обстоят дела с Интернетом: с YouTube и другими сервисами?
— YouTube у нас работает. На территории ДНР блокируется платформа для видеоконференций Zoom и сервисы Google. Как и везде, широкое распространение получил Telegram.
— А с фейками как боретесь?
— С фейками приходится бороться постоянно, в том числе и с распространяемыми через Telegram. В официальных Telegram-каналах правительства мы ежедневно даем различные опровержения и разоблачаем фейковые новости, распространяющиеся по Сети. Мы уже хорошо знаем, как действуют сообщества, подающие ложную информацию. Например, есть Telegram-канал с достаточно большой аудиторией, его охват около пятисот тысяч граждан. Постят откровенные ничем не подкрепленные фейки. А самое главное — у них можно под «новостью» ставить всякие реакции и отсутствует возможность оставить комментарий, чтобы дать опровержение и разоблачить ложь перед пользователями. Поэтому через официальные каналы мы всегда предупреждаем людей, чтобы они не «велись» на откровенную провокацию.
Мы очень хорошо усвоили урок: как ложная информация убивает людей. Напомню, 14 марта в центр Донецка прилетела «Точка-У». А накануне этого прилета псевдо-жены мобилизованных призывали выйти людей на массовое мероприятие в 12.00 часов на площадь около администрации. Эти призывы распространялись через псевдо-патриотические паблики, которые на самом деле вели сотрудники украинского ЦИПсО. Им надо было, чтобы в момент удара на площади было как можно больше людей.
— Насколько жестким и всеобъемлющим должен быть контроль?
— В наше время надо все контролировать, особенно средства массовой информации. Ситуация очень сложная, идут бои, поэтому не всегда можно все показывать и рассказывать. Мы можем называть это спецоперацией, но с 2014 года у нас идет реальная война и в такой период есть свои правила. Надо брать абсолютно все под жесткий контроль. Например, недавно утратил силу закон, запрещающий пользоваться иной доверенностью для отчуждения имущества, кроме выданной нотариусом ДНР. Логика проста — проплаченный украинский нотариус выпишет какую угодно доверенность, в итоге вернетесь домой из командировки, а квартирка уже занята. Такие примеры уже были. С вхождением республики в состав России, данные правоотношения регулируются законодательством Российской Федерации и проплаченные украинские махинации с доверенностями позади.
— Журналисты очень часто жалуются на то, что в последнее время уж слишком закручивают гайки в плане подачи информации, мол, каждое слово приходится выверять, что думаете по этому поводу?
— Во-первых, это правильно — такова сегодня ситуация. Во-вторых, журналисты немного жульничают ради красного словца, поэтому у них появились сложности. Если раньше можно было приехать в ДНР, получить местную военную аккредитацию и без проблем проехать по всей линии разграничения, то сейчас им надо получить эту аккредитацию у МО РФ. Я думаю, вы знаете как это непросто сделать.
— Но ведь порой блогеры и журналисты освещают проблемы, чтобы о них знали, чтобы их решили?
— Мы занимаемся, в том числе гуманитарными вопросами, поэтому я в курсе некоторых тем. Вот, журналисты и блогеры частенько рассказывают, мол привезли военным необходимую одежду, обувь, квадрокоптеры, без которых на поле боя не обойтись. И в каких-то случаях это преподносится так, будто подразделения пусты и армейцам ничего не додается. А на самом деле поставки есть, но это расходные материалы. Тот же коптер — расходник: сегодня вернулся с разведки, завтра нет. И да, его нужно покупать и поставлять, и это делается, но в момент его не заместить. То же самое с одеждой и обувью — кому на полгода хватает, а у кого и за неделю истреплется. Когда зарплата у военного была около 15 тысяч, мы могли кинуть клич, что надо срочно ребятам форму купить. Но сейчас денежное довольствие выросло в разы и я не могу сказать, что в случае чего военнослужащий не может купить себе комплект термобелья или ботинок. Что он должен сидеть босой и ждать гуманитарную помощь. Это неправильно. Тем более в Донецке полно магазинов с военной одеждой, обувью и прочим.
При этом обратите внимание, я не сильно много видел волонтеров, которые машины массово бронежилетами загружают или пластинами к ним. Может и были единичные случаи, но сейчас всем этим военнослужащих обеспечивает российская армия.
Мы все любим подарки, а наши бойцы, оторванные от дома, будут счастливы получить эту помощь от граждан, которые её передают на фронт. Не все могут пойти с оружием в руках защищать Родину, кто-то должен быть в тылу и своим трудом помогать армии.
На мой взгляд, участникам СВО гораздо больше чем в материальном плане требуется моральная поддержка. Они должны знать, что они не брошены, что о них думают, что за ними стоит общество — вся наша большая страна. Им это очень нужно. Всегда приятно, когда ты получаешь поддержку, находясь на острие событий.