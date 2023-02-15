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Марочко обвинил украинское командование в минировании погибших бойцов ВСУ под Кременной

Армия
Марочко обвинил украинское командование в минировании погибших бойцов ВСУ под Кременной

Украинское командование отдало приказ минировать тела бойцов ВСУ под Кременной. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он объяснил в эфире Первого канала, что таким циничным образом украинские националисты пытаются задержать продвижение российских войск.

«Минируют даже трупы своих "побратимов" для того, чтобы наши военнослужащие подорвались», — отметил спикер.

Марочко подчеркнул успешность наступательных действий ВС РФ на Кременском направлении в ЛНР.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин получает всю важную информацию о ходе СВО на Украине в онлайн-режиме, об этом информировал телеканал «360».
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