Украинское командование отдало приказ минировать тела бойцов ВСУ под Кременной. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он объяснил в эфире Первого канала, что таким циничным образом украинские националисты пытаются задержать продвижение российских войск.
«Минируют даже трупы своих "побратимов" для того, чтобы наши военнослужащие подорвались», — отметил спикер.
Марочко подчеркнул успешность наступательных действий ВС РФ на Кременском направлении в ЛНР.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин получает всю важную информацию о ходе СВО на Украине в онлайн-режиме, об этом информировал телеканал «360».