Депутат Государственной думы РФ, глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов сделал заявление для ФАН о коллективном Западе, который требует от Австрии не допускать российскую делегацию на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Парламентарий предрек этим странам болезненный итог схватки за будущее человечества.
Два десятка стран попытались принудить австрийские власти не выдавать визы представителям делегации из России, которая собирается принять участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ 23-24 февраля. В ответ Вена указала, что, как принимающая сторона, не имеет права отказывать в визах делегатам ПА. ФАН уточнил у главы фракции российского парламента Сергея Миронова, насколько запрос Великобритании, Канады, Польши, Украины, Франции и еще 15 государств к канцлеру Австрии можно считать правомочным.
«Сегодня говорить о правомочности со стороны коллективного Запада бессмысленно. Нагло попирают все, что только можно попирать. Как мы знаем из истории, правило бумеранга никто не отменял. И прилетит им очень больно. И помяните мои слова: пройдет, может быть, год, может быть, два, может быть, три, и весь мир изменится так, как сегодня говорит Россия. Потому что верховенство США и однополярный мир должны остаться в прошлом, все уже понимают. Конечно, сейчас все, весь мир, без преувеличения, затаив дыхание ждут, чем закончится схватка за будущее человечество на фронтах братской Украины. А там победа будет за нами», — ответил российский политик.
Ранее ФАН писал, что Россия призвала ОБСЕ оценить случаи применения ВСУ химического оружия.