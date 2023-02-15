«Прилетит очень больно»: депутат Миронов оценил идею Запада запретить делегацию России в ОБСЕ

Два десятка стран попытались принудить австрийские власти не выдавать визы представителям делегации из России, которая собирается принять участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ 23-24 февраля. В ответ Вена указала, что, как принимающая сторона, не имеет права отказывать в визах делегатам ПА. ФАН уточнил у главы фракции российского парламента Сергея Миронова, насколько запрос Великобритании, Канады, Польши, Украины, Франции и еще 15 государств к канцлеру Австрии можно считать правомочным.