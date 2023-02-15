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Коц рассказал, с помощью чего Запад рассчитывает изменить правила боя в зоне СВО

Армия
Коц рассказал, с помощью чего Запад рассчитывает изменить правила боя в зоне СВО

Немецкий концерн Rheinmetall неофициально ведет переговоры о возможности поставок на Украину перспективных танков KF51 Panther и боевых машин пехоты Lynx KF41.

Как отметил обозреватель РИА Новости Андрей Коц, бундесвер заинтересован в испытаниях своей новейшей техники в условиях реального боя, чтобы выявить недостатки, провести модернизацию и наладить экспорт боевых машин.

Танк Panther — новейшая разработка Rheinmetall. Боевая машина оборудована 130-миллиметровой пушкой Future Gun System, которая, как утверждают в корпорации, на 50% мощнее орудия Leopard 2. Впервые KF51 показали в рамках международной выставки Eurosatory 2022, состоявшейся в Париже.
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