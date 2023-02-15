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Отношения РФ с Сербией и пропаганду НАТО на Балканах обсудят в медиацентре «Патриот»

Пресс-центр
Отношения РФ с Сербией и пропаганду НАТО на Балканах обсудят в медиацентре «Патриот»

Россия включилась в мировую политику с собственной повесткой, выстраивая многополярный мир. Запад пытается демонизировать Советский Союз и Россию, поскольку «дружба против России» сейчас единственное, что объединяет Европу и США.

Какова история взаимоотношений России и Сербии? Зачем Запад пытается демонизировать Советский Союз и Россию? Насколько успешно идеологи НАТО ведут пропаганду на Балканском полуострове?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и гости эфира:

Ранко Гойкович, журналист, писатель, переводчик из Белграда;

Анатолий Степанов, главный редактор информационного агентства «Русская народная линия», историк, публицист и писатель.

Пресс-конференция состоится 16 февраля, в четверг, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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