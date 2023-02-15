Задержанный украинский диверсант рассказал, что СБУ шантажировала его убийством дочери

По данным российских спецслужб, украинца завербовали в Польше, а затем переправили в Россию через Латвию. Куратор из СБУ приказал мужчине совершить диверсию на объектах Московской железной дороги. Мишенью стали шкафы блокировки и сигнализации, которые диверсант поджег.