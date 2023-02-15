Молдавия обещает закрыть воздушное пространство в июне

В Молдавии снова заявили о закрытии воздушного пространства. В этот раз причиной стал съезд Европейского политического сообщества.
Как сообщил кишеневский международный аэропорт, из-за саммита Европейского политического сообщества Молдавия вынуждена закрыть свое воздушное пространство на 1-2 июня. Единственные полеты, которые будут разрешены, будут заранее согласованы и связаны с саммитом.
Ранее, 14-го февраля, Молдавия закрыла свое воздушное пространство на четыре часа. Все вылеты были отменены, а национальная компания Air Moldova не стала предоставлять дополнительную информацию.
Вскоре стало известно, что причиной такого решения стал неопознанный беспилотник, который начал маячить в воздухе и акцентировать на себе внимание ПВО. Сообщается, что ситуация получила такое обострение из-за визита дипломата Великобритании.