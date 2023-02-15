Доходы от турагентств в 2022 году стали больше, чем в прошлом

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что доходы Москвы от турагенств в 2022-м году составили 879,1 миллиарда рублей — это на 22,7 процентов больше, чем в прошлом году.
Собянин подчеркнул, что усилившийся рост туристического потока активно сказался на загрузке московских гостиниц. По итогам 2022 года этот процент составил 60 процентов. 1 января 2023 года загрузка увеличилась еще на 10 процентов, а с 3 по 5 января она стала более 80 процентов.
В Москву ввели три новые гостиницы и 17 апарт-отелей. Многие денежные средства (субсидии, гранты для молодежи, льготы), выделенные Москвой, в 2020-21 годы благотворно повлияли на развитие гостиничного бизнеса. Как отмечает мэр, на поддержку туротрасли было выделено 350 миллионов рублей.
Действующая программа компенсации расходов за привлечение туристов позволила около 1300 гостям побывать в Москве, отмечает РИА Новости.