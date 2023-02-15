Доходы от турагентств в 2022 году стали больше, чем в прошлом

Собянин подчеркнул, что усилившийся рост туристического потока активно сказался на загрузке московских гостиниц. По итогам 2022 года этот процент составил 60 процентов. 1 января 2023 года загрузка увеличилась еще на 10 процентов, а с 3 по 5 января она стала более 80 процентов.