Боррель признался, что не понимает призывов к прекращению поставок оружия на Украину

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «не понимает» коллег, призывающих прекратить снабжать Украину оружием ради достижения мира. Об этом дипломат заявил, выступая на заседании регионального парламента.
По словам испанского политика, некоторые из его друзей придерживаются аналогичной точки зрения. Однако данную позицию, присущую представителям левых сил, он назвал наивной.
«Некоторые думают, что решение заключается в прекращении военных поставок Украине. Честно говоря, я этого не понимаю», — сказал Боррель в ходе своей речи, трансляция которой велась на сайте Европейского парламента.
Дипломат подчеркнул, что отказ от передачи вооружений Киеву не приведет к прекращению боевых действий. В связи с этим он указал на необходимость еще «больше и быстрее» помогать Украине, чтобы конфликт скорее завершился.
Как ранее отметил Жозеп Боррель, европейские государства должны поискать «запылившиеся» танки на своих складах и оперативно передать их украинской армии. В частности, это касается стран с современной и эффективной боевой техникой.