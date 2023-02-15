Медики диагностировали 1271 случай коронавируса в Петербурге за сутки

В Петербурге уже несколько недель подряд наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Заболеваемость растет, несмотря на недавнее заявление губернатора Александра Беглова, который утверждал, что COVID-19 побежден. Ежедневно в городе выявляют не менее 1000 случаев коронавируса.