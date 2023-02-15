Медики диагностировали 1271 случай коронавируса в Петербурге за сутки

Петербургские медики за минувшие сутки выявили коронавирус еще у 1271 человека. Прирост составил 68 случаев за последние 24 часа.
Госпитализация потребовалась 124 заболевшим. Еще шесть человек скончались. Медики ранее диагностировали у них коронавирус. Еще 1477 человека успешно прошли курс лечения от COVID-19, рассказали местные медики.
В Петербурге уже несколько недель подряд наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Заболеваемость растет, несмотря на недавнее заявление губернатора Александра Беглова, который утверждал, что COVID-19 побежден. Ежедневно в городе выявляют не менее 1000 случаев коронавируса.