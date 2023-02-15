Группа экспертов разработала семь стратегий импортозамещения в России

Импортозамещение в России может развиваться согласно семи стратегиям, считают специалисты НИУ ВШЭ, которые совместно с РСПП, Институтом исследований и экспертизы ВЭБа и фондом «Сколково» подготовили аналитический доклад «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра». В нем исследователи и рассказали о своей разработке, пишут «Ведомости».
Эксперты предложили семь стратегий замены поставок некоторой продукции из-за рубежа, скомпонованных в три блока в зависимости от срока получения результатов. По их мнению, импортозамещение в России должно стать «выращиванием» местных производств, которые были бы способны полностью или частично заменить иностранные товары продукцией со схожим функционалом, выпущенной на внутреннем рынке.
Авторы доклада указывают, несмотря на то, что поставки в страну из-за границы сократились еще с начала 2000-х годов, мотивация современной политики импортозамещения принципиально отличается от существовавшей ранее. Сейчас она направлена на достижение устойчивости экономики, восполнение провалов в цепочках формирования стоимости и обеспечение технологического суверенитета.
Тема импортозамещения будет затронута и в ожидаемом 21 февраля послании президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. К этому мероприятию особое внимание проявляют не только в стране, но и по всему миру, пишет «ФедералПресс».