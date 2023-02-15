Группа экспертов разработала семь стратегий импортозамещения в России

Эксперты предложили семь стратегий замены поставок некоторой продукции из-за рубежа, скомпонованных в три блока в зависимости от срока получения результатов. По их мнению, импортозамещение в России должно стать «выращиванием» местных производств, которые были бы способны полностью или частично заменить иностранные товары продукцией со схожим функционалом, выпущенной на внутреннем рынке.