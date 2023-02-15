Сергей Полунин и Шон Пенн хотели свести делегации России и США на Кубе

Артист балета Сергей Полунин признался, что они с американским актером и режиссером Шоном Пенном хотели свести делегации России и США. Знаменитости собирались организовать переговоры на Кубе.
Полунин давно общается с Пенном и знает, что у актера есть влиятельные друзья из числа американских политиков. Артист балета предложил использовать эти знакомства, и режиссер согласился.
«Я говорю: «Шон, давай соберем русскую делегацию, с американской сведем, чтобы они поговорили». Он говорит: «Ты прав, Сережа. Нельзя накалять ситуацию, нужно решать ситуацию по-другому. Нельзя накалять людей». И он взялся за это», — поделился Полунин в эфире YouTube-канала Tatarka FM.
По словам танцовщика, Пенн планировал провести скрытые переговоры на Кубе. Они прорабатывали и другие идеи. Например, артист балета хотел поехать на Украину, чтобы встретиться там с американским актером.
«Какие-то такие чуть сумасшедшие идеи, но тут нужно так действовать иногда. Артисты для этого, мне кажется, и созданы, чтобы улучшать отношения, взаимодействия между странами», — обратил внимание Полунин.
Танцовщик, родившийся в Херсоне, отметил, что сейчас максимально ушел « в русскую историю». Поскольку соединить конфликтующие стороны не получается, артист балета решил максимально поддерживать Россию и ее президента Владимира Путина.
Полунин хочет посмотреть, куда это выведет. Кроме того, танцовщик, с его слов, посчитал, что оставаться посередине уже нельзя.
Если артист увидит, что есть возможность свести Англию или США с Россией или повлиять на что-то, то он будет рад это сделать. Подводя итог, Полунин напомнил, что все мы люди.