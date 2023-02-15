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ФСБ задержала гражданина Украины за диверсии на железной дороге по указанию СБУ

Происшествия
ФСБ задержала гражданина Украины за диверсии на железной дороге по указанию СБУ

Силовики задержали гражданина Украины, причастного к диверсиям на объектах Московской железной дороги, сообщает ФСБ. По данным правоохранителей, в конце ноября мужчина поджег шкафы сигнализации и блокировки.

Диверсанта завербовали в Польше при содействии местных спецслужб. Позже он был направлен на территорию России через Латвию. Задержанный выполнял указания СБУ.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали бывшего члена нацбата «Азов»✱ (террористическая организация, запрещенная в России). Гражданин Украины занимался пропагандой террористических идей среди молодежи.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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