ФСБ задержала гражданина Украины за диверсии на железной дороге по указанию СБУ

Силовики задержали гражданина Украины, причастного к диверсиям на объектах Московской железной дороги, сообщает ФСБ. По данным правоохранителей, в конце ноября мужчина поджег шкафы сигнализации и блокировки.
Диверсанта завербовали в Польше при содействии местных спецслужб. Позже он был направлен на территорию России через Латвию. Задержанный выполнял указания СБУ.
Ранее в Ростове-на-Дону задержали бывшего члена нацбата «Азов»✱ (террористическая организация, запрещенная в России). Гражданин Украины занимался пропагандой террористических идей среди молодежи.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация