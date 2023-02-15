Юрист Соловьев: Ахеджакова и Назаров должны нести ответственность за свою позицию

Имена актеров Лии Ахеджаковой и Дмитрия Назарова не сходят с первых полос новостных изданий. Из-за своей общественно-политической позиции артистам пришлось покинуть театры, где они работали — «Современник» и МХТ. Так, народная любимица Ахеджакова на фоне спецоперации РФ на Украине сделала весомое пожертвование в пользу киевского режима, а звезда сериала «Кухня» Назаров в соцсетях исполнил песни о предательстве Родины. Представители творческой элиты разделились во мнениях, одни поддерживают актеров, другие — нет. Так должны ли Ахеджакова и Назаров нести ответственность за свою позицию?
Артистическая жизнь всегда бурлила страстями: кто-то на кого-то косо посмотрел, не взял в спектакль или фильм, кто-то загулял или ушел из семьи, у кого-то гастроли сорвались, кто-то похудел (потолстел, похорошел, сделал пластику), у кого-то творческий кризис и недофинансирование и так далее. Все это обсуждалось и принималось публикой, потому как имело пусть и опосредованное, но отношение к артистической профессии — тайне перевоплощения и создания образа, в который верят и в который влюбляется зритель.
Уволенные артисты Лия Ахеджакова и Дмитрий Назаров играли, подчеркну, играли роли, которые полюбились людям, которые заставляли плакать и смеяться, сопереживать. Все это в совокупности и сформировало образ этих артистов, как людей, близких любому нашему человеку. Лия Ахеджакова вошла в наши дома еще с фильмами режиссера Эльдара Рязанова, а господин Назаров стал для многих любимым персонажем несколько позже.
Но не надо путать самого артиста, его личность и мировоззрение с персонажами, которые он играет. Ведь именно этому учат в театральных вузах — искусству перевоплощения, быть порядочным добряком, сыграть отпетого негодяя и наоборот. Поэтому и не складывается у многих в головах пазл: как это так, такой хороший человек, актер… В сознании людей говорит не конкретная личность, а роли артиста, за которые его полюбил зритель, та совокупность положительных образов, которая и сделала его популярным и любимым в народе. А сам артист, он, простите, может кардинально не соответствовать тому, что играл… Поэтому и заслуги артиста перед искусством, народом, государством заключаются как раз в том, насколько профессионально он мог перевоплощаться и влюбить в себя зрителя. Как и заслуги, скажем, тракториста или комбайнера в том, насколько эффективно они пахали поле и убирали урожай.
Вся разница и непонимание, а в этом и опасность, происходят от публичности одних и неизвестности других. Вот, давеча, актриса Мария Миронова публично разгневалась, мол на позицию артистов Ахеджаковой и Назарова можно было закрыть глаза, так как они многое дали отечественной культуре. Миронова считает, что такими темпами скоро сцены всех театров будут пустовать.
Но вот вам и разница между персонажем и человеком. Совсем недавно в фильме «Небо» госпоже Мироновой уже не в первый раз доверили сыграть жену офицера, погибшего за свою страну. Могли ли в защиту Назарова и Ахеджаковой, ненавидящих нашу армию, высказаться героини, которых, как могла, играла Мария Миронова? Вряд ли. А вот она решила публично вписаться за коллег по цеху, еще и выводы сделала о том, что, если так пойдет, то театры скоро опустеют. Получается, госпожа Миронова невольно сдала своих коллег, получается, во всех театрах именно такое мировоззрение, как у уволенных Ахеджаковой и Назарова. Но тут есть одно «но». Если бы это было так, то этих актеров не уволили бы. Ибо как не одинаковы таланты актерские, так и не одинаковы люди, являющиеся по своей профессии актерами.
Так что не надо стенать и жаловаться, взывать к мифической справедливости и актерским заслугам. Ни при чем здесь все это? Есть позиция двух граждан России — Ахеджаковой и Назарова и за нее они должны отвечать, ибо несут ответственность за эту позицию, в силу публичности и признанности своего актерского мастерства. А получили они это не из космоса и не от любимой ими Украины, а от своего же государства, которое открыто и цинично ненавидят, призывая своим примером делать это и других.
И добавлю, в театр приходят служить. Неспроста появилось это слово применительно к актерскому ремеслу. Именно служить театру, зрителю, русской театральной традиции, а не с выпученными глазами снимать занудные стримы и переводить деньги врагу.
Ранее оперная певица Мария Максакова раскритиковала худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского из-за увольнения из театра Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой.