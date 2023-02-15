Юрист Соловьев: Ахеджакова и Назаров должны нести ответственность за свою позицию

Но вот вам и разница между персонажем и человеком. Совсем недавно в фильме «Небо» госпоже Мироновой уже не в первый раз доверили сыграть жену офицера, погибшего за свою страну. Могли ли в защиту Назарова и Ахеджаковой, ненавидящих нашу армию, высказаться героини, которых, как могла, играла Мария Миронова? Вряд ли. А вот она решила публично вписаться за коллег по цеху, еще и выводы сделала о том, что, если так пойдет, то театры скоро опустеют. Получается, госпожа Миронова невольно сдала своих коллег, получается, во всех театрах именно такое мировоззрение, как у уволенных Ахеджаковой и Назарова. Но тут есть одно «но». Если бы это было так, то этих актеров не уволили бы. Ибо как не одинаковы таланты актерские, так и не одинаковы люди, являющиеся по своей профессии актерами.