Пожар на мусорном полигоне во Владивостоке смогли ликвидировать только через сутки

Пожарные в течение суток боролись с возгоранием мусорного полигона на улице Холмистой во Владивостоке. Теперь специалисты отмечают процесс тления мусора. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.
Как пишет ИА PrimaMedia, в настоящее время пожар на территории Владивостокского полигона ТБО устранен. Сейчас фиксируется процесс тления мусора. В местах тления выполняется перевалка земляных масс с использованием тяжелой техники Приморского экологического оператора, заявили в пресс-службе ведомства.
Возгорание произошло вчера днем. Пламя распространилось на 500 квадратных метров. Причиной ЧП стало попадание в отходы тлеющей золы. Золу привез на полигон один из перевозчиков, после чего порывистый ветер спровоцировал задымление, пояснили в Главном управлении МЧС России по Приморью.