Пожар на мусорном полигоне во Владивостоке смогли ликвидировать только через сутки

Возгорание произошло вчера днем. Пламя распространилось на 500 квадратных метров. Причиной ЧП стало попадание в отходы тлеющей золы. Золу привез на полигон один из перевозчиков, после чего порывистый ветер спровоцировал задымление, пояснили в Главном управлении МЧС России по Приморью.