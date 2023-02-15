Сергей Полунин считает, что Зеленскому не дали прекратить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский собирался остановить конфликт в Донбассе, но ему не дали это сделать. Об этом заявил артист балета Сергей Полунин.
По словам танцовщика, Зеленский собирался остановить конфликт, когда только стал президентом. Полунин считает, что у украинского лидера была правильная задумка в начале первого срока.
«Правильный был посыл. Кто-то ему не дал сделать», — отметил артист балета в интервью для YouTube-канала Tatarka FM.
Танцовщик, родившийся в Херсоне, вспомнил, что Зеленский хотел прийти к нему на представление с женой. Президент Украины собирался вернуть в страну всех уехавших артистов, вспомнил Полунин. По словам артиста балета, украинский лидер считал предыдущие власти страны виновными в том, что «все разбежались».