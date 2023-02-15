Сергей Полунин считает, что Зеленскому не дали прекратить конфликт в Донбассе

Танцовщик, родившийся в Херсоне, вспомнил, что Зеленский хотел прийти к нему на представление с женой. Президент Украины собирался вернуть в страну всех уехавших артистов, вспомнил Полунин. По словам артиста балета, украинский лидер считал предыдущие власти страны виновными в том, что «все разбежались».