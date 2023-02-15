Политолог Корнилов: РФ должна вынести историю с терактом на «Северных потоках» на Генассамблею ООН

Напомним, на днях всемирно известный журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал в соцсетях расследование, в котором подробно описал, как готовился и осуществлялся теракт на газопроводах «Северный поток» в 2022-м. По его данным, взрывчатку под обе нитки «Северных потоков» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.