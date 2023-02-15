Политолог Корнилов: РФ должна вынести историю с терактом на «Северных потоках» на Генассамблею ООН

Накануне в офисе Генсека ООН Антониу Гутерреша заявили, что организация не располагает мандатом для расследования подрыва газопроводов «Северный поток» в Балтийском море. Как сообщил ФАН российский политолог Владимир Корнилов, в истории вокруг расследования этого теракта Россия должна вести себя максимально активно.
Ранее депутаты внесли в Госдуму РФ проект обращения к ООН с предложением провести международное расследование подрыва «Северных потоков».
Парламентарии отметили, что согласно выводам журналиста-расследователя Сеймура Херша, администрация президента США Джо Байдена несет полную ответственность за аварию на трубопроводах. Они подчеркнули, что публикация материала должна стать поводом для «тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба».
Тем временем в ФРГ назвали «кульминацией бессилия Европы» отказ расследовать диверсию на «Северных потоках». По мнению депутата бундестага Севима Дагделена, Германия и другие страны ЕС проявляют себя как «услужливые вассалы» США, отказываясь расследовать причины взрыва на российских газопроводах.
Напомним, на днях всемирно известный журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал в соцсетях расследование, в котором подробно описал, как готовился и осуществлялся теракт на газопроводах «Северный поток» в 2022-м. По его данным, взрывчатку под обе нитки «Северных потоков» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.
По словам политолога Владимира Корнилова, сейчас Россия должна делать все возможное, чтобы придать этой истории максимально громкое звучание.
«Думаю, что ООН сейчас действительно не располагает подобными полномочиями. Для того чтобы наделить ее такими правами, необходимо решение Совета безопасности ООН. А в нем, напомню, из пяти постоянных членов Совбеза как минимум три страны — США, Великобритания и Франция — способны гарантированно заблокировать любую резолюцию, так или иначе связанную с терактами на "Северных потоках". Тем не менее на месте российской делегации в ООН я бы обязательно вынес этот вопрос на голосование. Хотя бы для того, чтобы продемонстрировать всему миру, как страны-члены западной коалиции постараются «задушить» международный скандал в зародыше. Пусть весь мир своими глазами убедится, кто на самом деле стоит за этими актами государственного терроризма. Думаю, России в этом плане нужно проявлять максимальную дипломатическую активность», — сообщил Корнилов.
Впрочем, даже если каким-то чудом Совбез ООН и наделит организацию полномочиями по расследованию терактов, то тогда она будет вынуждена создать комиссию и провести хоть какое-то формальное расследование, считает Корнилов.
«Но я пока не вижу со стороны России никакой инициативы в плане "раскрутки" этой истории в стенах ООН. Мы должны хотя бы вынести этот вопрос на обсуждение или голосование. Если три страны Запада заблокируют российскую резолюцию, то мы сможем использовать этот примерно так же, как те же американцы всегда используют наши голосования "против" — например, по созданию международного трибунала по делу о падении "Боинга" МН17 в Донбассе, по украинскому конфликту и т. д. Этот вопрос — прежде всего, к нашей делегации, а не к ООН. Он звучит так: «Что мы, Россия, сделали для того, чтобы теракты на газопроводах "Северный поток" получили должное звучание на главной мировой площадке?!» — заявил он.
Также Владимир Корнилов считает, что вопрос о расследовании терактов в Балтийском море вполне можно вынести и на рассмотрение Генассамблеи ООН.
«Любой вопрос можно, при желании, вынести на Генассамблею, чем, кстати, активно пользуются американцы и украинцы, принимая всевозможные антироссийские резолюции. Другое дело, что Генассамблея — это совещательный орган, он может "выразить озабоченность", принять резолюцию с призывом к международному расследованию. Но других, реальных решений, она принять не может по определению. Тем не менее даже публичное обсуждение темы терактов на "Северных потоках" было бы выгодно России. Интересно было бы увидеть, как все страны мира проголосуют по этому поводу, особенно после нашумевшей публикации расследования Сеймура Херша. Впрочем, тот факт, что Генассамблея не может поручить проводить какие-то расследования — тоже в нашу пользу. В противном случае, американцы бы давно и очень активно использовали этот инструмент, чтобы максимально навредить России в ходе украинского конфликта», — указал политолог.
Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен предложить генсеку ООН Антонио Гутеррешу выступить в качестве посредника в переговорах по Украине. В ходе выступления в Европарламенте дипломат отметил, что Запад должен продолжить предоставление Киеву военной помощи, но при этом Европа обязана прилагать все усилия для мирного урегулирования кризиса.