Пресс-аташе «Торино» назвал слухами информацию о выкупе Алексея Миранчука у «Аталанты»

Руководство итальянской футбольной команды «Торино» не планирует выкупать российского полузащитника Алексея Миранчука у клуба «Аталанта». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-аташе «быков» Пьеро Венера.
Ранее местное издание Tuttosport сообщило, что «Торино» ведет переговоры о переходе Алексея Миранчука в клуб на постоянной основе. По данным журналистов, бергамская команда готова отпустить бывшего игрока мостовского «Локомотива» за 12 миллионов евро.
Однако данную информацию опроверг официальный представитель «быков».
«Это всего лишь слухи», — сказал Пьеро Венера в беседе с изданием.
Аналогичное заявление сделал агент российского футболиста Валерио Джуффрида. По его словам, в настоящее время команды не ведут переговоры по выкупу спортсмена.
Ранее вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о лучшем матче в своей карьере. Голкипер признался, что считает таковой игру против британского «Арсенала» в рамках Лиги Чемпионов 2006 года.