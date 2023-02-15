Пресс-аташе «Торино» назвал слухами информацию о выкупе Алексея Миранчука у «Аталанты»

Ранее местное издание Tuttosport сообщило, что «Торино» ведет переговоры о переходе Алексея Миранчука в клуб на постоянной основе. По данным журналистов, бергамская команда готова отпустить бывшего игрока мостовского «Локомотива» за 12 миллионов евро.