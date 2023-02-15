Игрок колумбийского «Мильонариоса» получил удар от фаната перед началом матча

Болельщик клуба «Депортес Толима» сорвал матч 4-го тура чемпионата Колумбии против команды «Мильонариос». Неадекватный фанат хозяев выбежал не поле незадолго до стартового свистка и ударил форварда Даниэля Катаньо. Нападающий погнался за болельщиком по полю и толкнул его. В результате инцидента едва не началась драка, а судья матча Вильмар Рольдан удалил пострадавшего Катаньо.