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Игрок колумбийского «Мильонариоса» получил удар от фаната перед началом матча

Спорт
Игрок колумбийского «Мильонариоса» получил удар от фаната перед началом матча

Футболист колумбийского «Мильонариоса» подвергся нападению перед началом матча чемпионата Колумбии.

Болельщик клуба «Депортес Толима» сорвал матч 4-го тура чемпионата Колумбии против команды «Мильонариос». Неадекватный фанат хозяев выбежал не поле незадолго до стартового свистка и ударил форварда Даниэля Катаньо. Нападающий погнался за болельщиком по полю и толкнул его. В результате инцидента едва не началась драка, а судья матча Вильмар Рольдан удалил пострадавшего Катаньо.

Одноклубники форварда в знак протеста отказались участвовать в матче. В ближайшее время станет известно, понесет ли «Депортес Толима» наказание за необеспечение безопасности.
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