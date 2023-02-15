Как произошедшие в Турции землетрясения отразятся на экономике государства

В докладе оценивается ущерб инфраструктуре, включая дороги и электросети, а также больницы и школы, что, по мнению TÜRKONFED, может привести к дефициту бюджета Турции в этом году более чем на 5,4% ВВП по сравнению с официальным прогнозом в 3,5%.