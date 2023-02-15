Как произошедшие в Турции землетрясения отразятся на экономике государства

Какова ситуация в регионе после землетрясения, унесшего жизни более 30 тыс. человек, ожидает ли Турцию экономический кризис и какие перспективы рассматривают экономисты, разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».
Оценка ущерба
Прошло больше недели с момента мощного землетрясения, в результате которого пострадали десять южных провинций Турции: Адана, Адыяман, Диярбакыр, Хатай, Кахраманмараш, Газиантеп, Малатья, Килис, Шанлыурфа, Османие.
По последним данным, число погибших в землетрясении достигло 35 тыс. человек. Разрушенными оказались около 7 тыс. зданий, в том числе государственные объекты и больницы. Катастрофа нанесла серьезный ущерб дорогам, трубопроводам и другой инфраструктуре районов, где проживает около 13,5 млн человек. Пострадавший регион является важным для Турции с точки зрения сельского хозяйства, промышленности и логистики.
По мнению аналитиков делового объединения «Турецкая конфедерация предприятий и бизнеса» (TÜRKONFED), землетрясение нанесло ущерб, соответствующий примерно 10% ВВП страны. По подсчетам организации, стихийное бедствие нанесло ущерб жилому фонду на сумму 70,8 млрд долларов и 10,4 млрд составят потери национального дохода. Ущерб рабочей силе обойдется турецкой экономике еще примерно в 3 млрд.
В докладе оценивается ущерб инфраструктуре, включая дороги и электросети, а также больницы и школы, что, по мнению TÜRKONFED, может привести к дефициту бюджета Турции в этом году более чем на 5,4% ВВП по сравнению с официальным прогнозом в 3,5%.
Опыт прошлой трагедии
Оценки TÜRKONFED были основаны на землетрясении 1999 года в районе города Измит провинции Коджаэли, который находится недалеко от Стамбула. В результате данного происшествия погибло около 18 тыс. человек.
Подземные толчки тогда оказались менее разрушительными с точки зрения человеческих жертв, но нанесли ощутимый ущерб экономике. Согласно официальным данным, в результате землетрясения в 1999 году, пострадало более 30 тыс. предприятий, а потери экономики составили 15–19 млрд долларов — около 5,5% национального дохода
По мнению экономистов, последствия нынешней катастрофы могут приблизиться к показателям трагедии 24-летней давности.
Землетрясение в Мраморном море спровоцировало экономический кризис 2000–2001 годов. Однако турецкая экономика была нестабильной еще до этого.
Годовой дефицит бюджета в тот период превышал 10% ВВП, а средний уровень инфляции в 1990-е составлял 75%. Счет текущих операций финансировался только благодаря краткосрочному притоку капитала.
Дефицит государственного бюджета покрывался внутренними займами. Банки увеличивали свои открытые позиции за счет краткосрочных кредитов. Используя эти ресурсы, они инвестировали в государственные ценные бумаги. Риски возрастали.
По мнению экономистов, поскольку сейчас нет той негативной макросреды, которая была в Турции до кризиса 2001 года, турецкая экономика не войдет в разрушительный кризис, однако будет иметь место заметное ухудшение некоторых экономических показателей.
По оценке аналитиков, ущерб, нанесенный землетрясением сельскохозяйственным районам, может привести к нехватке продовольствия и повторному росту инфляции в Турции, где индекс потребительских цен составляет чуть менее 60%. При этом в ноябре прошлого года он достигал рекордных 85%.
Данный прогноз подтверждает исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Махмуд Мохиелдин. По его словам, влияние землетрясений в Кахраманмараше на экономический рост Турции вряд ли будет столь же выраженным, как после землетрясения 1999 года.
Прогноз экономистов
В10 пострадавших от землетрясения провинциях проживает порядка 16% населения Турции. Западная часть страны более развита, а потому доля пострадавшего региона в национальном доходе и экспорте находится на уровне 9% и 10%.
При этом в общем объеме кредитования и банковских вкладов показатели переживших катаклизм районов ниже — они составляют 7% и 5% соответственно. С другой стороны, специализированные кредиты в области сельского хозяйства и недвижимости занимают относительно более высокие доли — 14% и 12%.
Многие компании в этом регионе работают в черной металлургии, нефтехимии, текстильной промышленности, энергетике, производстве продуктов питания и напитков. После землетрясения фирмы, торгующие на фондовых биржах Аданы и Газиантепа, заявили, что их производственная деятельность не пострадала от землетрясения. Что касается Хатая и Кахраманараша, где погибло больше людей, ситуация намного хуже.
Экономисты, опрошенные агентством Reuters, подсчитали, что показатель роств ВВП, оцениваемый в 867 млрд долларов, может упасть на 0,6–2 % при сценарии, согласно которому производство в регионе снизится в два раза. Рост экономики может в результате оказаться на 1 или 2 % ниже целевых 5%.
Регион также привлекает внимание своим внешнеторговым потенциалом. По последним данным, общий экспорт этих 10 провинций составляет 21,6 млрд долларов, а их импорт — 24,4 млрд. Их доля в общем объеме составляет 8,5% и 6,7% соответственно.
В то время как размер депозитов в регионе составлял 462,9 млрд турецких лир (245,5 млрд долларов), использование кредитов наличными составляло 697 млрд турецких лир (369,7 млрд долларов). Общая доля достигла 5,6% депозитов и 9,1% кредитов.
Кроме того, согласно данным по центральному государственному бюджету на 2022 год, от 10 провинций, недавно пострадавших от землетрясения, было получено 130,2 млрд лир доходов. В то же время 150,1 млрд лир было ими израсходовано. Доля регионов в общем объеме составляет 4,6% и 5,1% соответственно.
Тем не менее экономисты говорят, что землетрясения вряд ли повлияют на торговый баланс Турции, поскольку ожидается, что экспорт и импорт сократятся равномерно.
Итог
Экономист Серхат Гюрлейен уверен, что турецкое государство и его деловой мир обладают достаточными знаниями и навыками для преодоления сложившейся сложной ситуации.
«После землетрясения в регионе произойдет снижение потребления домохозяйств, но рост расходов на инфраструктуру и жилье, вероятно, с лихвой компенсирует это сокращение. Несмотря на землетрясение, доступ к внешнему финансированию останется основным фактором, определяющим экономический рост», — прогнозирует эксперт.
Экономисты одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs разделяют оптимизм турецких коллег. По их словам, еще слишком рано оценивать ущерб, нанесенный инфраструктуре и экономике Турции землетрясениями. Но результаты предыдущих подобных инцидентов говорят о том, что влияние на экономический рост может быть на удивление небольшим по сравнению с ущербом для основного капитала.
Ислам Мемиш, экономист и эксперт по валютным рынкам, ожидает, что окончательные цифры по ущербу от землетрясения станут ясны через один-два месяца. Однако он уверен, что его последствия не будут долгосрочными.
«Турция оправится от последствий землетрясения не позднее, чем через год», — добавил он.
Теперь остается оценить, насколько эффективными станут реальные шаги Анкары, направленные на устранение возникших трудностей.