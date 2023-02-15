Десять человек скончались в Марий Эл от некачественного алкоголя с начала года

В 2023 году в Марий Эл зарегистрировано 18 случаев острых отравлений спиртосодержащими жидкостями. Десять человек употребление некачественного алкоголя привело к смерти.
Если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, то количество отравлений в нынешнем году уменьшилось всего на один случай, сообщает ИА «МедиаПоток». А вот смертельных случаев в прошлом году было 17. Четыре случая, из которых три с летальным исходом, были зафиксированы в этом году в Йошкар-Оле, два смертельных отравления произошли в Волжске. Еще пять человек отравились спиртосодержащими жидкостями в Сернурском районе.
Кроме того, известно о трех случаях, в том числе двух смертельных, которые произошли в Звениговском районе. Два отравления, из которых одно фатальное, случились в Кужнерском районе. По одному летальному случаю зафиксировано в Медведевском и Моркинском районах. Известно, что чаще всего люди травились жидкостями, содержащими этанол. На их долю пришлось 66,7% всех случаев отравления.