Десять человек скончались в Марий Эл от некачественного алкоголя с начала года

Если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, то количество отравлений в нынешнем году уменьшилось всего на один случай, сообщает ИА «МедиаПоток». А вот смертельных случаев в прошлом году было 17. Четыре случая, из которых три с летальным исходом, были зафиксированы в этом году в Йошкар-Оле, два смертельных отравления произошли в Волжске. Еще пять человек отравились спиртосодержащими жидкостями в Сернурском районе.