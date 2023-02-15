Полунин вспомнил, что Зеленский сомневался насчет съемок в документальном фильме Шона Пенна

Президент Украины Владимир Зеленский сомневался насчет съемок в документальной кинокартине американского актера и режиссера Шона Пенна. Об этом сообщил артист балета Сергей Полунин.
Танцовщик лично знаком с Пенном. По словам Полунина, он знал актера еще до того, как тот захотел снять фильм про Зеленского. У режиссера возникло желание создать ленту про актера, ставшего политиком, отметил артист балета.
«Но Зеленский был не уверен, снимать ли с Шоном документалку. Он говорит: «Спросите мою жену (Елену Зеленскую. — Прим. ФАН), если она даст согласие»», — вспомнил Полунин в эфире YouTube-канала Tatarka FM.
Артист балета рассказал, что только после этого Пенн отправился снимать документальный фильм. Когда работа началась, американский актер и президент Украины, наверное, подружились, предположил танцовщик.
Полунин добавил, что первая леди Украины — продюсер. По словам артиста балета, именно Зеленская выстроила для мужа систему становления президентом.