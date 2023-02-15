На Украине горной бригаде ВСУ присвоили имя нацистской дивизии

Указ президента Украины Владимира Зеленского разместили на его официальном сайте.
В указе особо отмечено, что название «Эдельвейс» горно-штурмовая бригада получила за образцовое выполнение поставленных перед ней задач. Бригада была сформирована в 2015 году в городе Белая Церковь из более чем тысячи добровольцев. Осенью 2016 года в состав формирования вошли нацисты из батальонов «Донбасс» и «Айдар»
Точно такое же имя носила 1-я горно-штурмовая бригада ВС Третьего Рейха. Дивизия была сформирована в 1935 году, и с 1939 года принимала участие в боевых действиях на территории Европы. На счету бригады целый набор военных преступлений. Так, в 1943 году солдаты этого формирования убили не менее 700 мирных жителей на территории Греции, а также около 5 тысяч пленных итальянских солдат на греческом острове Кефалония.
Ранее американский политик Джеффри Янг обвинил правительство Украины в нацизме и назвал антисемитами людей, оправдывающих Зеленского.