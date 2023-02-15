СК начал проверку по факту избиения женщины в пункте выдачи заказов в Лыткарино

В Лыткарино произошло нападение на женщину. По данному факту Следственный комитет организовал проведение проверки, сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно предварительной информации, женщина находилась на рабочем месте в пункте выдачи заказов онлайн-маркетплейса. В помещение вошел гастарбайтер в нетрезвом состоянии. Посетитель начал признаваться женщине в любви.
Его любовный порыв пострадавшая не оценила, что вызвало ярость у мигранта. Злоумышленник спровоцировал ссору и набросился на сотрудницу.