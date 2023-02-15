Расходы россиян на интернет-покупки за 2022 год увеличились до 5 трлн рублей

Объем онлайн-торговли в России по итогам 2022 года увеличился на треть и достиг 4,98 трлн рублей. Такие результаты огласили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
На местные маркетплейсы пришлось 4,81 трлн рублей, подсчитали специалисты. Доля интернет-торговли в совокупном объеме розничных продаж составила 11,6% против 9,2% в начале прошедшего года.
Чаще всего жители России приобретали в Сети электронику и бытовую технику — 22% в общем объеме продаж. На второй строчке по популярности оказались мебель и товары для дома — 18,3%, а третья позиция досталась категории «одежда и обувь» (14,5%).
Большинство россиян обладают высоким уровнем цифровой финансовой грамотности — 87%. Такую статистику показали в Национальном агентстве финансовых исследований, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».