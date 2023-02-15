Лавров заявил о подготовке Россией спецзаседания СБ ООН по диверсии на «Северных потоках»

Ранее министр иностранных дел РФ «поймал» коллективный Запад на лжи официальной Москве в отношении подрывов нитей газопроводов. Лавров напомнил, что то же самое происходило и в ситуации с минскими договоренностями со стороны бывшего руководства Германии и Франции.