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Лавров заявил о подготовке Россией спецзаседания СБ ООН по диверсии на «Северных потоках»

Политика
Лавров заявил о подготовке Россией спецзаседания СБ ООН по диверсии на «Северных потоках»

Россия ведет подготовку специального заседания Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

Во время выступления на «Правительственном часе» в Государственной думе он отметил, что предстоящее мероприятие будет посвящено диверсии на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

Ранее министр иностранных дел РФ «поймал» коллективный Запад на лжи официальной Москве в отношении подрывов нитей газопроводов. Лавров напомнил, что то же самое происходило и в ситуации с минскими договоренностями со стороны бывшего руководства Германии и Франции.
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