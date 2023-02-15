В Британии признали, что бюджет НАТО не рассчитан на открытую конфронтацию с Россией

Страны НАТО никогда не составляли военный бюджет с учетом возможности открытого противостояния с Россией. Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл.
Он предупредил в эфире телеканала Sky News, что запасы вооружения и боеприпасов Североатлантического альянса уже сегодня сильно истощены из-за масштабной военной помощи Украине.
«НАТО…. может столкнуться с трудностями при сохранении нынешнего уровня поддержки Украины», — подчеркнул эксперт.
Белл упрекнул западных лидеров в отказе от перевода промышленности на военные рельсы, что может привести к пагубным для НАТО последствиям уже в среднесрочной перспективе.
Ранее телеканал «360» сообщил о планах Альянса разработать и утвердить новую концепцию военного планирования.