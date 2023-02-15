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В Британии признали, что бюджет НАТО не рассчитан на открытую конфронтацию с Россией

Армия
В Британии признали, что бюджет НАТО не рассчитан на открытую конфронтацию с Россией

Страны НАТО никогда не составляли военный бюджет с учетом возможности открытого противостояния с Россией. Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл.

Он предупредил в эфире телеканала Sky News, что запасы вооружения и боеприпасов Североатлантического альянса уже сегодня сильно истощены из-за масштабной военной помощи Украине.

«НАТО…. может столкнуться с трудностями при сохранении нынешнего уровня поддержки Украины», — подчеркнул эксперт.

Белл упрекнул западных лидеров в отказе от перевода промышленности на военные рельсы, что может привести к пагубным для НАТО последствиям уже в среднесрочной перспективе.

Ранее телеканал «360» сообщил о планах Альянса разработать и утвердить новую концепцию военного планирования.
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