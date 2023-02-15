Немцы в очередной раз подожгли жилище украинских беженцев в Гамбурге

Установлено, что 38-летний житель Гамбурга бросил в окно дома бутылку с зажигательной смесью. Когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, второй этаж уже полностью выгорел. В результате пожара погиб один украинец, его личность пока не разглашается.