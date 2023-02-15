Немцы в очередной раз подожгли жилище украинских беженцев в Гамбурге

Здание, в котором проживали украинские беженцы, сгорело в немецком Гамбурге. В полиции Германии сообщили, что это был поджог.
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии взялось за расследование очередного поджога дома, где разместили украинских беженцев. Отмечается, что это уже 12-й поджог жилища переселенцев за последние полгода.
Установлено, что 38-летний житель Гамбурга бросил в окно дома бутылку с зажигательной смесью. Когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, второй этаж уже полностью выгорел. В результате пожара погиб один украинец, его личность пока не разглашается.
Поджигателя удалось вычислить по камерам видеонаблюдения, его задержали уже на следующий день после трагедии. Всех жильцов сгоревшего здания переселили в другое временное жилье за пределами Гамбурга.