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В США решили переименовать техасскую Одессу из-за нежелания жить в «русском» городе

Общество
В США решили переименовать техасскую Одессу из-за нежелания жить в «русском» городе

Жители города Одесса, расположенного в штате Техас, захотели изменить его название. Американцы заявили, что не желают жить в «русском» населенном пункте.

Граждане обратились с соответствующей просьбой к губернатору. На кадрах, стремительно разлетевшихся в Сети, американцы называют техасскую Одессу «русским» городом. Жители подошли к этому вопросу со всей серьезностью, пишет АВС News.

Однако граждане Соединенных Штатов не учли, что одноименный город находится не в России, а на юго-западе Украины. В настоящее время американцы собирают подписи за переименование населенного пункта.
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