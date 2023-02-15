Уровень заполненности европейских хранилищ газа упал ниже 66%

С начала отопительного сезона, который стартовал 14 ноября, в Евросоюзе суммарно откачали из хранилищ 37 млрд кубометров газа. Между тем на 92-й день этот объем оказался на 8,8% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.