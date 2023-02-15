Уровень заполненности европейских хранилищ газа упал ниже 66%

Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы сократилась и составляет менее 66%. Объем отбора при этом на 7% ниже средних многолетних значений, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Так, согласно предоставленной оператором информации, на 13 февраля отбор ресурса европейскими странами достиг 506 млн кубометров, в то время как закачка соответствует 20 млн кубометров. В регионе ожидают на этой неделе значительного потепления, однако заявки на поставку российского газа через территорию Украины выросли на 16%, составив 35,8 млн кубометров топлива.
С начала отопительного сезона, который стартовал 14 ноября, в Евросоюзе суммарно откачали из хранилищ 37 млрд кубометров газа. Между тем на 92-й день этот объем оказался на 8,8% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.
Спрос на российские энергоносители в Европе продолжает оставаться высоким, речи о вытеснении России с европейских рынков не идет, приводит слова главы четвертого европейского департамента МИД России Юрия Пилипсона «ФедералПресс».