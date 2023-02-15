Избившая одноклассницу школьница в Нижнем Тагиле осталась безнаказанной из-за возраста

Тринадцатилетняя школьница, избившая одноклассницу в туалете нижнетагильской школы, осталась безнаказанной. Ее нельзя привлечь к административной ответственности из-за возраста.
Статья за нанесение побоев предусматривает наказание в виде штрафа от пяти до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы, сообщает сетевое издание V-Tagile.ru.
Однако по факту нанесения побоев и причинения боли несовершеннолетней девочке вынесено решение об отказе в возбуждении административного производства о правонарушении, так как ответчица не достигла возраста привлечения к административной ответственности.
Агрессивная девочка поставлена на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. В центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, куда ее поместили на несколько дней, с ней проводили работу психологи. В настоящее время хулиганка вернулась к обучению в школе.