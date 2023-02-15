Избившая одноклассницу школьница в Нижнем Тагиле осталась безнаказанной из-за возраста

Агрессивная девочка поставлена на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. В центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, куда ее поместили на несколько дней, с ней проводили работу психологи. В настоящее время хулиганка вернулась к обучению в школе.