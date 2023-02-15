Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Сети завирусилась фотосессия папуасов-повстанцев с взятым в заложники пилотом

Общество
В Сети завирусилась фотосессия папуасов-повстанцев с взятым в заложники пилотом

Папуасы-повстанцы взяли в заложники новозеландского пилота и устроили с ним фотосессию. Инцидент произошел в Индонезии.

Мужчина направлялся в провинцию Западное Папуа, чтобы забрать строителей. Однако его пленили местные повстанцы. В качестве доказательства, что пилот живой, папуасы сделали с ним несколько фотографий.

На опубликованных кадрах видно, как рядом с мужчиной позируют сразу несколько вооруженных автоматами и луками сепаратистов. По словам лидера повстанцев, они пошли на этот шаг «ради независимости Папуа», а не еды или напитков.

«Со мной он будет в безопасности до тех пор, пока Индонезия не применит свое оружие с воздуха или на земле», — добавил он.
В Сети завирусилась фотосессия папуасов-повстанцев с взятым в заложники пилотом

Инцидент ранее прокомментировали власти Новой Зеландии. Премьер-министр страны Крис Хипкинс заявил, что сотрудники посольства в Индонезии пытаются решить ситуацию, а семье пилота оказывают консульскую поддержку.
индонезия западное папуа папуасы-повстанцы пилот заложник фотосессия новая гвинея
Военкоры ФАН
Лучшие в аду