В Сети завирусилась фотосессия папуасов-повстанцев с взятым в заложники пилотом

Папуасы-повстанцы взяли в заложники новозеландского пилота и устроили с ним фотосессию. Инцидент произошел в Индонезии.
Мужчина направлялся в провинцию Западное Папуа, чтобы забрать строителей. Однако его пленили местные повстанцы. В качестве доказательства, что пилот живой, папуасы сделали с ним несколько фотографий.
На опубликованных кадрах видно, как рядом с мужчиной позируют сразу несколько вооруженных автоматами и луками сепаратистов. По словам лидера повстанцев, они пошли на этот шаг «ради независимости Папуа», а не еды или напитков.
«Со мной он будет в безопасности до тех пор, пока Индонезия не применит свое оружие с воздуха или на земле», — добавил он.
Инцидент ранее прокомментировали власти Новой Зеландии. Премьер-министр страны Крис Хипкинс заявил, что сотрудники посольства в Индонезии пытаются решить ситуацию, а семье пилота оказывают консульскую поддержку.