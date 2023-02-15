Крым подвергся информационной атаке

Украина пытается оказать информационное давление на жителей полуострова путем распространения дезинформации.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о проведении Украиной массированной информационной атаки против полуострова. В сети часто стали появляться новости о бегстве граждан из Крыма, концлагерях для украинцев, экономическом кризисе о множество другой дезинформации.
Крючков считает целью данной гибридной войны отведения фокуса внимания от тяжелого положения для Украины на линии соприкосновения и в экономике. Советник добавил, что эти действия также могут носить цель создания пятой колонны в Крыму.
Однако, по словам чиновника, на полуострове готовы к такого рода вызовам. Он добавил, что каждая новая волна дезинформации с украинской стороны совпадает с каждым поражением украинской армии на фронте.