Крым подвергся информационной атаке

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о проведении Украиной массированной информационной атаки против полуострова. В сети часто стали появляться новости о бегстве граждан из Крыма, концлагерях для украинцев, экономическом кризисе о множество другой дезинформации.