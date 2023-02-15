Суд в Татарстане назначил наказание экс-сотруднице детского сада, избивавшей воспитанников

Суд оштрафовал бывшую сотрудницу одного из детских садов в Республике Татарстан, признав ее виновной в применении насилия по отношению к воспитанникам. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по указанному региону.
Инцидент произошел в детском саду «Звездочка», расположенном в городе Азнакаево. Подсудимой оказалась 35-летняя воспитательница, обвиненная в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.
В частности, следствие подтвердило факт издевательств над двухлетней девочкой. В октябре 2022 года воспитательница довела ребенка до слез, нанеся удары по лицу и ногам. В результате суд выписал женщине штраф, а также запретил ей заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет.
Ранее родители пожаловались на тренера школы по дзюдо в Сухом Логе. По их словам, спортсмен из Свердловской области жестоко избивал учеников и приходил на работу в состоянии алкогольного опьянения.