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Суд в Татарстане назначил наказание экс-сотруднице детского сада, избивавшей воспитанников

Происшествия
Суд в Татарстане назначил наказание экс-сотруднице детского сада, избивавшей воспитанников

Суд оштрафовал бывшую сотрудницу одного из детских садов в Республике Татарстан, признав ее виновной в применении насилия по отношению к воспитанникам. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по указанному региону.

Инцидент произошел в детском саду «Звездочка», расположенном в городе Азнакаево. Подсудимой оказалась 35-летняя воспитательница, обвиненная в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

В частности, следствие подтвердило факт издевательств над двухлетней девочкой. В октябре 2022 года воспитательница довела ребенка до слез, нанеся удары по лицу и ногам. В результате суд выписал женщине штраф, а также запретил ей заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет.

Ранее родители пожаловались на тренера школы по дзюдо в Сухом Логе. По их словам, спортсмен из Свердловской области жестоко избивал учеников и приходил на работу в состоянии алкогольного опьянения.
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