Суд в Татарстане назначил наказание экс-сотруднице детского сада, избивавшей воспитанников

В частности, следствие подтвердило факт издевательств над двухлетней девочкой. В октябре 2022 года воспитательница довела ребенка до слез, нанеся удары по лицу и ногам. В результате суд выписал женщине штраф, а также запретил ей заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет.