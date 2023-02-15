Эксперт Джаралла: визит папы римского в Москву добавит ему популярности

Визит папы римского Франциска в РФ для диалога с российским лидером добавит ему громадного авторитета и популярности, став одним из главных событий. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился политический эксперт Владимир Джаралла.
Понтифик готов посетить Москву и встретиться с президентом Владимиром Путиным для предложения плана урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
Политолог Владимир Джаралла рассказал о выгоде Ватикана от роли посредника. По его словам, такой ход сформирует позитивный имидж.
«Папа римский является фигурой не только религиозной, но и политической, поэтому подобный шаг добавит ему громадного авторитета и популярности, став первым сюжетом в СМИ. Это отразится на организации, которую он возглавляет, и будет весьма полезным», — отметил эксперт.
Собеседник обратил внимание на миролюбивый подход Москвы. Однако бывшая УССР представляет собой марионеточное государство.
«Нужно понимать, что успех зависит от координации и согласия сторон. Россия уже не раз говорила о своей готовности идти на переговоры и всегда подтверждает это делом. Но проблема в другой стороне, которая координирует свои действия с другими силами», — констатировал Джаралла.
Эксперт рекомендовал понтифику отправиться в Белый дом. По его мнению, без США Ватикан не имеет должного влияния.
«Визит папы римского, конечно, будет полезен, но помимо Москвы и Киева ему следует посетить еще одну столицу — Вашингтон. Только тогда можно будет говорить о чем-либо конкретном», — резюмировал аналитик.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск подверг сомнению вторжение инопланетян в воздушное пространство США. Он рассказал об этом на саммите в ОАЭ.