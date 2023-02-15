Полунин считает, что на Западе занимают антироссийскую позицию из-за моды

Некоторые люди на Западе занимают антироссийскую позицию, поскольку это необходимо и модно. Об этом заявил артист балета Сергей Полунин.
Танцовщик стал гостем YouTube-шоу блогера Tatarka FM. Ведущая отметила, что у ее собеседника есть друзья среди зарубежных артистов. Она поинтересовалась, выступают ли они против России по убеждениям или же боятся отмены.
«Сложный вопрос, потому что люди разные. Например, кто приехал или живет в Лондоне, там, как говорится, модно, но еще и нужно быть «антироссией»», — ответил Полунин.
Чтобы русских людей, перебравшихся в Лондон, принимали в западном обществе, им необходимо поддерживать антироссийскую позицию, продолжил артист балета. За рубежом специально делают акцент на чем-то, считает танцовщик.
Полунин привел в качестве примера прошлогодний вооруженный конфликт в Африке, жертвами которого стали 600 тысяч человек. Артист имел в виду столкновение между правительством Эфиопии и повстанцами из штата Тыграй. Танцовщик отметил, что об этом мало кто слышал и почти никто не говорит.