Полунин считает, что на Западе занимают антироссийскую позицию из-за моды

Полунин привел в качестве примера прошлогодний вооруженный конфликт в Африке, жертвами которого стали 600 тысяч человек. Артист имел в виду столкновение между правительством Эфиопии и повстанцами из штата Тыграй. Танцовщик отметил, что об этом мало кто слышал и почти никто не говорит.