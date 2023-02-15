Мэр Москвы поделился информацией о работе спасателей в зимний период на водоемах столицы

Как пишет сетевое издание «Регионы России», данные суда могут перемещаться как по ледяной поверхности, так и по заболоченной местности, проходить по неровностям и ломанному льду со средней скоростью до 80 км/ч. Еще такие средства передвижения могут разместить у себя одного или нескольких травмированных граждан, отметил мэр.