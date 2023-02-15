Мэр Москвы поделился информацией о работе спасателей в зимний период на водоемах столицы

Контроль за ситуацией на водных объектах Москвы зимой осуществляют спасательные службы с использованием 20 специальных судов на воздушной подушке. Об этом сообщил московский градоначальник Сергей Собянин.
Как пишет сетевое издание «Регионы России», данные суда могут перемещаться как по ледяной поверхности, так и по заболоченной местности, проходить по неровностям и ломанному льду со средней скоростью до 80 км/ч. Еще такие средства передвижения могут разместить у себя одного или нескольких травмированных граждан, отметил мэр.
По словам Собянина, для предупреждения несчастных случаев в течение всего года сотрудники спасательных служб патрулируют водные объекты, организуют встречи с горожанами и школьниками. В настоящее время в реестре Московской службы состоят 25 поисково-спасательных станций, на которых трудятся более 500 специалистов. При патрулировании спасатели используют в том числе и дроны, добавил чиновник.